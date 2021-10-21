Средний возраст занятых россиян будет увеличиваться - Минтруд РФ
14:12 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний возраст занятых россиян будет увеличиваться, это связано с изменениями рынка труда. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
"Какой рынок труда мы будем иметь, с какими вызовами столкнемся? В первую очередь, это, конечно, демографические изменения, это очень важно: увеличится средний возраст занятого. И наиболее активная часть населения на рынке труда - это граждане 30-44 лет - снизится эта категория", - сказала она, выступая на всероссийском семинаре-совещании "Бюджет - цифровое будущее".
Она добавила, что структура рынка труда претерпевает изменения, "в том числе за счет поколенческих установок".
"Мы видим все больше и больше численность занятых в новых формах, это общемировые тренды. В том числе самозанятых, мы оцениваем их численность к 2030 году с ростом в два раза", - отметила замминистра.
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