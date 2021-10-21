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Политический вес ЕС становится все меньше под давлением НАТО - Захарова

17:00 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз все больше теряет свой политический вес на международной арене, подменяя свою волю волей НАТО. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Проводимая Вашингтоном через НАТО линия на сдерживание нашей страны безусловно оказывает влияние на политику ЕС, - сказала она. - Мы неоднократно говорили, что, к сожалению, вот эта подмена понятий в политическом контексте она происходит, потому что политическое слово и вес у ЕС становится все меньше. Евросоюз переживает подавление своей политической воли волей НАТО".

По словам Захаровой, сотрудничество с Россией противоестественно для НАТО в ее нынешнем виде. "Эта организация в своем концептуальном развитии не смогла преодолеть логику холодной войны, она, по сути, является ее пережитком", - отметила официальный представитель МИД.

"После провального вывода сил альянса из Афганистана в натовском Брюсселе, видимо, чтобы оправдать свое существование, с удвоенной энергией начали раздувать эту российскую угрозу, с целенаправленной недюжинной мощью взялись за разрушение оставшихся каналов нашего взаимодействия", - добавила дипломат.

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