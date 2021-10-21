В торговых центрах и кинотеатрах Тверской области с 25 октября вводятся QR-коды
22:20 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С понедельника [25 октября] вводим мероприятия по использованию QR-кодов, но только для крупных торговых центров, торгово-развлекательных центров, кинотеатров", - сказал Руденя.
Он уточнил, что в Тверской области ожидают из Москвы и Подмосковья приезд туристов во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. "Надо обязательно соблюдать масочный режим, и это позволит нам избежать жестких мер, закрытия экономики", - добавил глава региона.
Руденя добавил, что с 21 октября в регионе введен месячник по контролю масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах, нарушителям грозят штрафы: гражданам - от 1 до 30 тыс. рублей, должностным лицам - от 30 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - от 100 до 300 тыс. рублей. Он уточнил, что в регионе работают 15 ковидных госпиталей, в которых создано 2,5 тыс. коек, из них около 17% свободны. По его словам, в регионе имеется запас из более 140 тыс. доз вакцины от коронавируса.
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