0
0
117
НОВОСТИ

В торговых центрах и кинотеатрах Тверской области с 25 октября вводятся QR-коды

22:20 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Тверской области с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения крупных торговых комплексов и кинотеатров. Об этом губернатор региона Игорь Руденя сказал в эфире канала "Россия-24" в четверг.

"С понедельника [25 октября] вводим мероприятия по использованию QR-кодов, но только для крупных торговых центров, торгово-развлекательных центров, кинотеатров", - сказал Руденя.

Он уточнил, что в Тверской области ожидают из Москвы и Подмосковья приезд туристов во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. "Надо обязательно соблюдать масочный режим, и это позволит нам избежать жестких мер, закрытия экономики", - добавил глава региона.

Руденя добавил, что с 21 октября в регионе введен месячник по контролю масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах, нарушителям грозят штрафы: гражданам - от 1 до 30 тыс. рублей, должностным лицам - от 30 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - от 100 до 300 тыс. рублей. Он уточнил, что в регионе работают 15 ковидных госпиталей, в которых создано 2,5 тыс. коек, из них около 17% свободны. По его словам, в регионе имеется запас из более 140 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:10 21.10.2021
Около 3,5 часов Владимир Путин выступал на пленарном заседании клуба "Валдай"
0
159
21:55 21.10.2021
10% обращений клиентов Сбера за заемными средствами приходятся на сервис «Деньги до зарплаты»
0
164
21:50 21.10.2021
Перепись окажет прямое влияние на развитие инфраструктуры в Москве – политолог
0
159
19:30 21.10.2021
Путин считает, что в странах, где США вели военные операции последние 20 лет ситуация только ухудшилась
0
287
19:25 21.10.2021
В Латвии уничтожат русскоязычные СМИ - депутат Рижской думы
0
314
18:30 21.10.2021
С задачей охвата вакцинацией 40% населения могут не справится более 80 стран - ВОЗ
0
340
18:20 21.10.2021
В нерабочие дни в Москве будут работать продуктовые рынки и ярмарки
0
343
18:10 21.10.2021
Закон о запрете продаж электронных сигарет принят в Гонконге - СМИ
0
340
17:40 21.10.2021
КНР все быстрее создает космические силы и вскоре может обогнать США - генерал
0
375
17:12 21.10.2021
Выдачу лицензий на производство и продажу алкоголя предложили упростить
0
392

Возврат к списку