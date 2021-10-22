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НОВОСТИ

Россияне решили использовать нерабочие дни для поездок

09:20 22.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Россияне решили использовать установленные президентом нерабочие дни с 28 октября до 7 ноября для поездок на отдых. Несмотря на предупреждение властей россияне решили использовать установленные президентом нерабочие дни с 28 октября до 7 ноября для поездок на отдых.

Спрос на перелеты по России вырос в полтора раза, причем самыми востребованными стали столичные направления – Москва и Санкт-Петербург, где рост составил около 20 процентов. Эти данные приводит портал Туту.ру. Вообще по России намерены путешествовать 87 процентов желающих удачно использовать неожиданно образовавшийся отпуск. Кроме того, россияне традиционно предпочитают Крым, Краснодарский край и Кавказские минеральные воды. Почти на треть вырос и спрос на зарубежные путешествия и здесь в приоритетах Турция и Египет. Еще одной тенденцией стали республики бывшего СССР, преимущественно южные. Между тем и глава совета федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер Татьяна Голикова убеждали россиян в эти дни оставаться дома, но их призыву последовали немногие.

Растет и количество возвратов авиабилетов, однако здесь цифры гораздо скромнее — всего пять процентов от продаж.  Эхо Москвы

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