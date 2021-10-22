0
0
139
НОВОСТИ

Россия и Таджикистан сегодня проведут совместные учения на границе с Афганистаном

10:20 22.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Россия и Таджикистан сегодня проведут совместные учения. Они запланированы на границе с Афганистаном.

Это заключительная стадия учений под общим названием «Боевое братство», которые проходят уже почти неделю. На них, как рассказали в руководстве организации договора о коллективной безопасности, отрабатывают проведение операции по сдерживанию приграничного конфликта. Он, по словам представителей ОДКБ, может быть связан с попытками проникновения на территорию Таджикистана боевиков. Учения разворачиваются на фоне конфликта руководства республики с движением «Талибан», которое захватило власть в Афганистане. В Душанбе ранее сказали, что продолжат поддерживать антиталибское ополчение в соседней стране, а в Кабуле назвали это вмешательством во внутренние дела государства. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, в сентябре принял на границе военный парад, а талибы перебросили в этот регион наиболее боеспособные силы.

В учениях, помимо России и Таджикистана, участвовали военные из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 22.10.2021
В Забайкалье утонули двое школьников, катавшихся на коньках на тонком льду
0
57
11:20 22.10.2021
ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, готовившийся сторонником ИГ
0
85
11:05 22.10.2021
Польша не считает резолюцию ЕП о верховенстве права в стране руководством к действию - МИД
0
110
11:00 22.10.2021
Байден заявил, что США готовы защищать Тайвань в случае нападения
0
117
10:50 22.10.2021
Коллективный иммунитет сотрудников Сбера достиг 91%
0
122
10:32 22.10.2021
Девять пропавших при пожаре на заводе под Рязанью, по предварительным данным, погибли
0
153
10:05 22.10.2021
Путин согласился с необходимостью пересмотреть критерии закона об иноагентах
0
195
09:54 22.10.2021
Семь человек погибли при пожаре в цехе по производству пороха в Рязанской области
0
203
09:32 22.10.2021
Один человек погиб, 8 пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области - ГУ МВД
0
201
09:20 22.10.2021
Россияне решили использовать нерабочие дни для поездок
0
219

Возврат к списку