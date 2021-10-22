Россия и Таджикистан сегодня проведут совместные учения на границе с Афганистаном
10:20 22.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Россия и Таджикистан сегодня проведут совместные учения. Они запланированы на границе с Афганистаном.
Это заключительная стадия учений под общим названием «Боевое братство», которые проходят уже почти неделю. На них, как рассказали в руководстве организации договора о коллективной безопасности, отрабатывают проведение операции по сдерживанию приграничного конфликта. Он, по словам представителей ОДКБ, может быть связан с попытками проникновения на территорию Таджикистана боевиков. Учения разворачиваются на фоне конфликта руководства республики с движением «Талибан», которое захватило власть в Афганистане. В Душанбе ранее сказали, что продолжат поддерживать антиталибское ополчение в соседней стране, а в Кабуле назвали это вмешательством во внутренние дела государства. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, в сентябре принял на границе военный парад, а талибы перебросили в этот регион наиболее боеспособные силы.
В учениях, помимо России и Таджикистана, участвовали военные из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено.
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