Россия и Таджикистан сегодня проведут совместные учения на границе с Афганистаном

10:20 Источник: Эхо Москвы

Россия и Таджикистан сегодня проведут совместные учения. Они запланированы на границе с Афганистаном.

Это заключительная стадия учений под общим названием «Боевое братство», которые проходят уже почти неделю. На них, как рассказали в руководстве организации договора о коллективной безопасности, отрабатывают проведение операции по сдерживанию приграничного конфликта. Он, по словам представителей ОДКБ, может быть связан с попытками проникновения на территорию Таджикистана боевиков. Учения разворачиваются на фоне конфликта руководства республики с движением «Талибан», которое захватило власть в Афганистане. В Душанбе ранее сказали, что продолжат поддерживать антиталибское ополчение в соседней стране, а в Кабуле назвали это вмешательством во внутренние дела государства. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, в сентябре принял на границе военный парад, а талибы перебросили в этот регион наиболее боеспособные силы.

В учениях, помимо России и Таджикистана, участвовали военные из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено.