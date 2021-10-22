Найдены тела 15 погибших при взрыве в цехе по производству пороха в Рязанской области
12:05 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели нашли тела 15 погибших в результате взрыва и пожара в цехе по производству пороха в Рязанской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.
"Всего сейчас найдены тела 15 человек, остальных ищут", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что обнаружены тела 12 человек.
По данным МЧС, в 08:22 поступила информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района, где в результате нарушения технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов завода "Эластик". В 09:31 мск была объявлена ликвидация открытого горения на площади 160 кв. метров. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Всего погибли 16 человек.
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