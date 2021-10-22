Парламент Молдавии ввел в стране режим ЧП на 30 суток из-за дефицита газа
16:00 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Соответствующее постановление было одобрено голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности на внеочередном заседании в пятницу, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.
"55 голосами проект постановления № 298 [о введении режима ЧП] был утвержден", - констатировал вице- председатель парламента Михаил Попшой.
Согласно документу, в период действия чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям "создаст условия для оперативной закупки недостающих объемов природного газа", в том числе "путем отступления от нормативных положений".
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