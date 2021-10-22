Парламент Молдавии ввел в стране режим ЧП на 30 суток из-за дефицита газа

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Соответствующее постановление было одобрено голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности на внеочередном заседании в пятницу, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.

"55 голосами проект постановления № 298 [о введении режима ЧП] был утвержден", - констатировал вице- председатель парламента Михаил Попшой.

Согласно документу, в период действия чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям "создаст условия для оперативной закупки недостающих объемов природного газа", в том числе "путем отступления от нормативных положений".