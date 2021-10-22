Украина предложила "Газпрому" скидку на прокачку дополнительных объемов в Европу

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран - потенциальных транзитеров, - приводит слова Зеленского агентство Блумберг. - Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и "Газпрому". Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%".