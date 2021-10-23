В Амурской области грузовой поезд протаранил на переезде грузовик
10:00 23.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Грузовой поезд протаранил на переезде грузовик в Амурской области. Водитель автомобиля погиб, локомотивная бригада была госпитализирована, с рельсов сошли 14 вагонов, сообщили в Забайкальской железной дороге. Из-за аварии задерживается пассажирский поезд, который следует из Омска во Владивосток. Эхо Москвы
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