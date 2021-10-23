Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург
21:00 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин позвонил в субботу премьер-министру Израиля Нафтали Беннету и пригласил его посетить Санкт-Петербург, израильский премьер принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит в Россию. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.
"Президент России Владимир Путин позвонил сегодня, 23 октября 2021 года, премьер-министру Нафтали Беннету. Президент РФ пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит [в Россию]", - говорится в заявлении.
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