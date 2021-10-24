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РПЦ может лишить наград причастных к пыткам сотрудников ФСИН

09:00 24.10.2021 Источник: РБК

РПЦ может отозвать епархиальные награды, которыми ранее были награждены несколько сотрудников ФСИН Саратовской области, если выяснится, что они причастны к пыткам в тюремной областной туберкулезной больнице № 1. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Очень важно, чтобы по результатам расследования все виновные ответили перед законом. Что касается епархиальных наград, врученных нескольким сотрудникам ФСИН, по имеющейся у меня информации из Саратовской митрополии, если будет доказана причастность награжденных к происходившему, награды будут отозваны», — написал Легойда.

Он также подчеркнул, что любой христианин, «если он сотрудник ФСИН и столкнулся с ситуацией, подобно той, которая сейчас расследуется в саратовской колонии», должен остановить нарушение закона.(РБК)

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