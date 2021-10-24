Аэропорты Северного Кавказа готовы принимать иностранных туристов по электронным визам
21:00 24.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Распоряжением вносятся изменения в перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, где иностранные туристы могут въехать на территорию страны на основании единой электронной визы. В документе указан перечень из 20 аэропортов, пункты пропуска которых получили соответствующие полномочия.
Реестр пунктов пропуска, где действуют электронные визы, появился в январе 2021 года. Ближайшей для Северного Кавказа территорией был аэропорт Ростова-на-Дону. Теперь въехать в округ по электронной визе иностранные туристы смогут через аэропорты Владикавказа в Северной Осетии, Грозного в Чечне, Махачкалы в Дагестане, Нальчика в Кабардино-Балкарии, Минеральных Вод в Ставропольском крае.
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