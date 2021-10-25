Второй энергоблок Ростовской АЭС включили в сеть после устранения дефекта

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты завершили ремонтные работы на тепломеханическом оборудовании второго энергоблока Ростовской АЭС, где на минувшей неделе был выявлен дефект. На данный момент энергоблок включен в сеть, сообщили в управлении информации и общественных связей станции.

"24 октября в 20:53 мск энергоблок №2 был включен сеть после ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании", - говорится в сообщении.