РФ будет добиваться разморозки зарубежных активов Афганистана - Кабулов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замораживание активов Афганистана в США и ЕС возмутительно, они должны быть разморожены, и Россия будет добиваться этого решения. Об этом заявил в понедельник на онлайн-конференции спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Из 9,5 млрд долларов авуаров государства более 8 млрд [заморожены] в США, а 1,5 млрд, как нам говорят, в Европе заморожены. Это абсолютно возмутительно, они должны быть разморожены. Тем более те люди, которые в Вашингтоне выступают за благополучие афганского народа, выступают лицемерами, потому что сейчас талибам срочно необходимо 300 млн долларов только чтобы выплатить задолженности по зарплатам бюджетникам. Они наказывают афганскую власть или народ? Получается второе", - отметил он.

Кабулов подчеркнул, что национальные резервы не связаны с запрещенным в РФ движением "Талибан" и принадлежат афганцам. "В итоговом документе московского формата это было отражено. Это надо решать, и мы будем продолжать добиваться [разморозки] с другими международными партнерами", - добавил он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.