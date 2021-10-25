Египтяне придумают имя для новой столицы

14:00 Источник: Газета.Ru

Инженерное управление египетской армии объявило конкурс на имя для новой административной столицы, пишет Ahram Online.

В минобороны страны заявили, что управление пригласило «весь египетский народ» прислать свои предложения по выбору названия и слогана для новой столицы, а также инновационного логотипа и «визуальной идентичности».

Победителю конкурса, предложившему лучшее имя для столицы, обещан приз в 50 тыс. египетских фунтов (более 220 тыс. руб.). За лучший дизайн логотипа — 100 тыс. фунтов (около 440 тыс. руб.).

Египет готовится открыть новую столицу к концу этого года — она строится с 2015 года — чтобы разгрузить Большой Каир, в котором уже проживают более 20 млн человек. Суммарная площадь нового города — 714 кв. км.

Новая столица, расположенная к востоку от Каира, рассчитана на проживание 6,5 млн человек и размещение всех министерств, парламента, правительственных учреждений, а также жилых домов и всех необходимых общественных служб. Газета.Ru