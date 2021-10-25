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Лидер Судана аль-Бурхан объявил о введении ЧП и роспуске Суверенного совета и кабмина

14:12 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правящего в Судане Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль- Бурхан объявил в понедельник о роспуске как этой руководящей структуры, так и правительства. Он выступил с обращением к нации через несколько часов после ареста главы правительства Абдаллы Хамдука и ряда высокопоставленных чиновников, а также лидеров политических партий.

Генерал объявил о приостановке действия ряда статей конституционной декларации, которая была подписана в 2019 году представителями военных и гражданских сил, чтобы стать законодательной базой на переходный трехлетний период.

Кроме того, аль-Бурхан пообещал суданцам провести парламентские выборы и создать новое независимое правительство.

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