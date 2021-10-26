Молдавия купит у Польши 1 млн кубометров газа

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Польша поставит Молдавии 1 млн кубометров газа. Кишинёв заключил договор на пробную закупку у Варшавы на фоне затянувшихся переговоров с российским «Газпромом». Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Это первая такая сделка Молдавии с альтернативным поставщиком с момента введения чрезвычайного положения в республике на прошлой неделе из-за дефицита газа.

Кишинёв ведёт переговоры с «Газпромом» по перезаключению долгосрочного газового контракта. Предыдущее соглашение, подписанное ещё в 2008 г., было продлено до 1 ноября.

По оценке «Газпрома», Кишинёв должен России больше 700 млн долларов за поставленный газ. При этом российский холдинг готов продлить действующий контракт на условии скидки в 25% и при погашении республикой долга в течение трёх лет. Кишинёв настаивает на скидке в 50%. Стороны пока не пришли к соглашению.

Следующий раунд переговоров запланирован на 27 октября. Говорит Москва