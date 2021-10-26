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Председатель КС РФ Зорькин стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

09:32 26.10.2021 Источник: РБК

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, Зорькин стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В документе говорится, что Зорькин получил награду «за большой вклад в развитие конституционного правосудия в России и многолетнюю плодотворную деятельность».  РБК

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