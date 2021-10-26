Объем изъятого суррогатного алкоголя в Свердловской области превысил 20 тонн - источник
10:05 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем изъятого в Свердловской области контрафактного алкоголя в ходе рейдов, организованных в регионе после смерти людей от отравления метиловым спиртом, превысил 20 тонн. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщали об изъятии оперативниками ФСБ и полицией 12,5 тонн суррогата.
"Проводятся многочисленные обыски по разным точкам реализации контрафакта, на данный момент изъято из обращения более 20 тонн суррогата", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя прокуратуры, в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибли 24 человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"). Арестованы трое фигурантов.
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