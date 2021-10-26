Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска превысило $250 млрд

11:20 Источник: Коммерсант.ru

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска благодаря росту стоимости акций производителя электромобилей выросло за сутки на $3,9 млрд и превысило отметку в $250 млрд, указано в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI). Господин Маск занимает его первую строчку. На втором месте BBI — основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $193 млрд.

Рыночная капитализация Tesla достигла $1 трлн. Коммерсантъ