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НОВОСТИ

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска превысило $250 млрд

11:20 26.10.2021 Источник: Коммерсант.ru

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска благодаря росту стоимости акций производителя электромобилей выросло за сутки на $3,9 млрд и превысило отметку в $250 млрд, указано в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI). Господин Маск занимает его первую строчку. На втором месте BBI — основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $193 млрд.

Рыночная капитализация Tesla достигла $1 трлн.  Коммерсантъ

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