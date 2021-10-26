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В России зафиксировано 1 106 смертей от коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 446, до 8 316 019, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 973, до 7 213 584. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 106 против 1 069 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии умерли 232 775 пациентов. Таким образом, уже восемь дней подряд регистрируют свыше 1 000 смертей от ковида в сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

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