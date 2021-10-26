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Коллекция скифского золота должна быть передана Украине - голландский суд

13:00 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила во вторник председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен.

По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".

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