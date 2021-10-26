Приостановление деятельности бизнеса исключено из наказаний в проекте нового КоАП РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Административное приостановление деятельности бизнеса исключено из списка наказаний в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях РФ. Об этом сообщил уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Денис Новак, входящий в рабочую группу по подготовке нового кодекса.

"Важным также является момент, что мы исключили из перечня видов административных наказаний такой вид наказания, как административное приостановление деятельности", - сказал он на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.