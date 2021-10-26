Приостановление деятельности бизнеса исключено из наказаний в проекте нового КоАП РФ
16:12 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Административное приостановление деятельности бизнеса исключено из списка наказаний в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях РФ. Об этом сообщил уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Денис Новак, входящий в рабочую группу по подготовке нового кодекса.
"Важным также является момент, что мы исключили из перечня видов административных наказаний такой вид наказания, как административное приостановление деятельности", - сказал он на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.
НОВОСТИ
- 16:32 26.10.2021
- Один из штаммов гриппа мог вымереть во время пандемии COVID-19 - исследование
- 16:00 26.10.2021
- Лидер Судана сообщил, что разместил премьер-министра Хамдука у себя дома для его защиты
- 15:32 26.10.2021
- Позиция Татарстана по наименованию поста главы региона является одним из мнений - Песков
- 15:12 26.10.2021
- Около 11% госпитализированных с ковидом в РФ находятся в тяжелом состоянии - Мурашко
- 15:10 26.10.2021
- Президент Путин отметил активное развитие Сбербанка
- 15:00 26.10.2021
- Пропавшая актриса Светлана Светличная найдена живой в Москве - ГУ МВД
- 14:32 26.10.2021
- Апелляция на решение суда Амстердама по скифскому золоту будет подана в ближайшее время
- 14:12 26.10.2021
- Путин примет участие в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн 30 и 31 октября - Песков
- 14:00 26.10.2021
- Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до формирования кабмина
- 13:32 26.10.2021
- Эрдоган прибыл в Азербайджан, где примет участие в открытии аэропорта в Карабахе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать