В трех городах Хакасии приостановят работу общественного транспорта

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Хакасии приостановят с 28 октября по 7 ноября работу общественного транспорта в городах Абакан, Саяногорск, Черногорск, также по всей республике перестанут работать предприятия торговли, за исключением торгующих товарами первой необходимости, закроются кафе и рестораны. Об этом во вторник в прямом эфире в социальных сетях сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"Принято решение внести изменения в постановление правительство республики № 102, данные изменения будут действовать с 28 октября по 7 ноября <…> Приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Саяногорске, Черногорске. Водители служб такс могут работать при наличии сертификата о вакцинации и перенесенном заболевании <…> Будут полностью ограничена работа торговли, общепита, сферы услуг, за исключением аптек, предприятий торговли, реализующих товары первой необходимости, а также осуществляющих дистанционную доставку", - сообщил Коновалов.