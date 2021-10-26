Светлана Тихановская допустила возможность переговоров с Александром Лукашенко
18:40 26.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская допустила возможность переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Основным условиям для переговоров должно быть остановка насилия, и политзаключенные выходят на свободу. Переговоры (должны быть) с ключевыми фигурами власти. Если так случится, что он (А.Лукашенко) будет за столом переговоров, то придется переговариваться. Но существуют такие площадки, как ОБСЕ, например, и на ней могут быть представители режима, демократических сил», — сказала она.
С.Тихановская считает, что в 21 веке — это «самый действенный и мирный способ сменить власть в диктаторской стране».
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