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Светлана Тихановская допустила возможность переговоров с Александром Лукашенко

18:40 26.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская допустила возможность переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Основным условиям для переговоров должно быть остановка насилия, и политзаключенные выходят на свободу. Переговоры (должны быть) с ключевыми фигурами власти. Если так случится, что он (А.Лукашенко) будет за столом переговоров, то придется переговариваться. Но существуют такие площадки, как ОБСЕ, например, и на ней могут быть представители режима, демократических сил», — сказала она.

С.Тихановская считает, что в 21 веке — это «самый действенный и мирный способ сменить власть в диктаторской стране».

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