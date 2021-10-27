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НОВОСТИ

В России зафиксировано 1 123 смерти из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии

12:00 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 582. При этом уже две недели ковид выявляют более чем у 30 тысяч человек в сутки, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных в среду. Общее количество заразившихся увеличилось до 8 352 601. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,44%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 29 151. Всего уже выздоровели 7 242 735 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 123 против 1 106 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии умерли 233 898 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

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