Вводить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни не планируется - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запретов на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни нет, и вводить их не планируется, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия [в нерабочие дни в октябре-ноябре]. Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но с другой стороны, это (поездки) не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя вопрос передвижений по стране, он также добавил, что "закрытие границ регионов - это то, что является абсолютно последней мерой", и такая мера "не приветствуется".

При этом в Кремле надеются, что нерабочие дни поспособствуют улучшению эпидситуации. "По-прежнему будем надеяться на то, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации", - подчеркнул пресс-секретарь.

Как сообщал ранее сервис поездок и путешествий Tutu.ru, спрос на перелеты по России с 29 октября по 7 ноября вырос в 1,5 раза после объявления о введении нерабочих дней. По данным исследования сервиса "Зарплата.ру", более трети россиян (36%) в нерабочие дни планируют поехать в путешествие. По информации АТОР, рост цен на отдых в нерабочие дни в ноябре составил от 10% до 30%.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за обострения эпидситуации. При этом главы регионов могут на свое усмотрение принимать решение о досрочном введении или продлении режима нерабочих дней с учетом актуальной обстановки на своих территориях. Нерабочие дни вводятся с сохранением для работников зарплаты.