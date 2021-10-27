В США выдан первый паспорт с пометкой "X" в графе "пол"
17:40 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США выдали первый паспорт, где в графе "пол" указан не "мужской" или "женский", а "Х". Об этом сообщила в среду пресс- служба Госдепартамента.
Летом этого года госсекретарь Энтони Блинкен объявил о намерении властей США разрешить подающим заявления на получение паспорта или консульских справок о рождении за рубежом (CRBA) самостоятельно выбирать, что указывать в графе "пол". Как отмечал тогда Блинкен, "больше не будет требоваться медицинское подтверждение, если выбор пола" не совпадает с данными в других удостоверяющих личность документах. Лица, не относящие себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру, смогут указывать в соответствующей графе "Х".
"Госдепартамент продолжает процесс обновления своей политики касательно гендерных маркеров в американских паспортах и консульских документах о рождении за рубежом, чтобы лучше служить всем гражданам США, независимо от их гендерной идентичности. <...> Госдепартамент выдал первый паспорт с пометкой "Х" в графе "пол", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Правительство США рассчитывает к началу 2022 года обновить соответствующие процедуры и бланки, после чего у каждого заявителя на получение паспорта или CRBA будет возможность выбрать в качестве гендера "мужской", "женский" или же "Х".
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