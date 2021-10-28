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НОВОСТИ

Медики Квебека подали на власти в суд за ультиматум об обязательной вакцинации от COVID-19

07:30 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд канадской провинции Квебек начал рассмотрение иска медработников региона к местным властям, которые выставили медицинскому персоналу ультиматум об обязательной вакцинации от ковида до 15 ноября. Об этом в среду сообщил телеканал Си-би-си.

Судья Верховного суда Мишель Йерго начал в среду заслушивать аргументы сторон и вынесет решение 15 ноября. Адвокаты медработников, которые либо не вакцинировались, либо отказываются предоставлять персональные данные властям о прохождении вакцинации, заявили, что решение правительства Квебека принесет больше вреда населению региона, чем пользы.

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