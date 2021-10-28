09:00 Источник: Эхо Москвы

Сенатор Мария Львова-Белова стала уполномоченным при президенте по правам ребенка. Она поблагодарила президента за доверие и выразила надежду, что ее опыт работы поможет справиться с новыми обязанностями

В Совете Федерации Мария Львова-Белова представляла Пензенскую область. Она член «Единой России». Новый омбудсмен – мать девятерых детей и опекун еще тринадцати недееспособных молодых людей. Эхо Москвы