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Французская контрразведка предотвратила госпереворот - Le Parisien

09:05 28.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Газета Le Parisien утверждает, что французская контрразведка предотвратила госпереворот. По сведениям издания, его в этом году планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе. В конце октября он был заключен под стражу по подозрению в организации нападений на центры вакцинации.

Издание пишет, что анализ связей экс-депутата показал, что что он создал «террористическое сообщество» с разветвленной сетью филиалов по всей стране. В него входило множество действующих и отставных сотрудников полиции, жандармерии и военных.

Куратором «военного» крыла движения газета называет 63-летнего подполковника в отставке по имени Кристоф М., обладателя ордена «За заслуги» перед Францией. В рамках дела обвинения предъявлены 12-ти заговорщикам.

В Елисейском дворце эту публикацию не комментировали.  Эхо Москвы

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