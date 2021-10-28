Французская контрразведка предотвратила госпереворот - Le Parisien

09:05 Источник: Эхо Москвы

Газета Le Parisien утверждает, что французская контрразведка предотвратила госпереворот. По сведениям издания, его в этом году планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе. В конце октября он был заключен под стражу по подозрению в организации нападений на центры вакцинации.

Издание пишет, что анализ связей экс-депутата показал, что что он создал «террористическое сообщество» с разветвленной сетью филиалов по всей стране. В него входило множество действующих и отставных сотрудников полиции, жандармерии и военных.

Куратором «военного» крыла движения газета называет 63-летнего подполковника в отставке по имени Кристоф М., обладателя ордена «За заслуги» перед Францией. В рамках дела обвинения предъявлены 12-ти заговорщикам.

В Елисейском дворце эту публикацию не комментировали. Эхо Москвы