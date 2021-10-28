Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов турецкого производителя из-за нарушений
09:20 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ мандаринов турецкого производства, так как в них были обнаружены пестициды. Об этом сообщается в четверг на сайте службы.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие", <…> страна происхождения - Турция, <…> нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", - говорится в сообщении.
В связи с выявленными нарушениями с 29 октября ввоз данной продукции в РФ приостанавливается до особого распоряжения.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в отношении восьми ввозимых из-за рубежа видов пищевой продукции, в том числе за фундуком из Грузии, грушами из Китая, лимонами и мандаринами из Турции.
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