В России выявили свыше 40 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
11:20 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 096, до 8 392 697. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в четверг данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,48%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 318, до 7 272 053. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 159 против 1 123 днем ранее, до 235 057. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%.
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