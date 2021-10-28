Александр Ведяхин рассказал о компетенциях, необходимых в платформенной экономике

17:32

Искусственный интеллект - необходимая составляющая любой современной цифровой платформы, на нем строятся основные принципы устойчивого развития бизнес-процессов, поэтому компетенции в сфере ИИ, машинного образования, ESG должны быть базовыми знаниями, которые дает бизнес-образование. Об этом говорил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на конференции «Финансовое образование на пороге новых возможностей: вызовы, видение, ценности», посвящённой 20-летию факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

Финансовые институты - это прежде всего работа с большим объемом данных, в таких условиях ИИ помогает принимать верные решения. В качестве примера Александр Ведяхин привел Сбер, у которого более 100 млн розничных клиентов и около 300 продуктов созданных для них, подобрать лучшее предложение для каждого клиента может только ИИ. Зампред подчеркнул, что вложения сферу ИИ дают значительный финансовый эффект, по итогам 2021 года для Сбера он составит около 200 млрд рублей. Учитывая, что искусственный интеллект становится незаменимым инструментом экономики, образование в этой сфере должно стать основным для слушателей бизнес-школ и студентов, — убежден Александр Ведяхин.

Еще одна важная тема платформенной экономики - устойчивое развитие. В 2015 году ООН установила 17 целей устойчивого развития к 2030 году, каждая корпорация определяет для себя цели и исполняет их. Если это не делается, то корпорация теряет долгосрочные конкурентные преимущества. Сбер активно включён в обе темы, проводит ИИ- и ESG-трансформацию и готов делиться экспертизой по ним, добавил Александр Ведяхин.

Но для развития обоих направлений требуются специалисты, владеющие soft skills — мягкими навыками.

«Soft skills — умение решать проблемы, критическое мышление, лидерские качества, креативность, коммуникационные навыки и так далее — это база для успешной реализации любых проектов, это клей, объединяющий все остальные компетенции. Для нас soft skills даже важнее, чем hard skills — технические навыки. В конце концов, посчитать NPV — чистую приведённую стоимость — можно на компьютере, научиться этому легко. А вот без soft skills никакую цифровую платформу не построишь. Поэтому наряду с компетенциями в ИИ и ESG soft skills должны быть приоритетом в образовательных программах бизнес-школ», — подчеркнул Александр Ведяхин.