На саммите G20 Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к взаимному признанию вакцин

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в субботу на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции, призвал продвигать взаимное признание вакцин от коронавируса, полагаясь на список вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Необходимо справедливо относиться к различным вакцинам", - сказал Си Цзиньпин. "Полагаясь на список вакцин ВОЗ для экстренного использования, продвигать взаимное признание вакцин", - добавил он.