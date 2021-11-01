Лондон дал Парижу 48 часов для отказа от "нечестных" требований по рыболовству - МИД

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания дала Франции 48 часов на отказ от требований относительно квот на рыболовство, назвав их нечестными. Об этом заявила в понедельник в интервью телеканалу "Скай ньюс" министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс, пригрозив в ином случае запуском механизма разрешения споров с ЕС.

"Французы повели себя нечестно, это не соответствует условиям торговой сделки. Если кто-то из сторон торгового соглашения ведет себя нечестно, вы имеете право принять меры против него и требовать применения компенсационных мер. Именно это мы сделаем, если французы не отступятся. Этот вопрос должен быть разрешен в течение ближайших 48 часов", - сказала глава Форин оффиса.

27 октября Франция заявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострившегося спора о лицензиях для рыболовов. В Париже заявляют, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на осуществление лова в водах Джерси, чем они требовали. Французская сторона намерена с 2 ноября ввести санкции в отношении Лондона, если британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена. Они предусматривают ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании во Францию, а также запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах Франции, а в перспективе также энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов.

Лондон пообещал дать адекватный и тщательно выверенный ответ на санкции, если они будут введены. Британская сторона заявляет, что полностью соблюдает договоренности с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами из Евросоюза, хотевшими вести лов в водах Великобритании.

Еврокомиссия призвала страны как можно скорее урегулировать возникшие противоречия.