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НОВОСТИ

Пенсионные фонды Северной Европы и Британии за 8 лет вложат $130 млрд в зеленую энергетику

15:32 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пенсионные фонды Великобритании, Гренландии, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Фарерских островов и Швеции к 2030 году инвестируют 130 млрд долларов в экологически чистую энергетику и проекты, нацеленные на борьбу с изменением климата. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном во вторник по итогам встречи руководителей этих структур на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей в Глазго.

Фонды намерены положить начало "международной волне инвестиций для поддержки достижения глобальных целей в области климата и устойчивого развития", говорится в сообщении. В рамках своих обязательств пенсионные фонды будут ежегодно отчитываться о достигнутом прогрессе.

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