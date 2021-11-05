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Власти США готовы закупить у Pfizer экспериментальных таблеток от COVID-19

19:25 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов договорились с компанией Pfizer о поставке нескольких миллионов доз нового экспериментального лекарства от коронавируса, если оно будет признано эффективным и одобрено американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Об этом сообщил в пятницу президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Еще одна хорошая новость. Вчера вечером мы получили воодушевляющие новости о еще одном мощном потенциальном лечении от коронавируса - это таблетки, разработанные Pfizer, которые могут значительно сократить риск госпитализации или смерти, если их принять вскоре после того, как вы заразились", - проинформировал американский лидер. "Если они будут разрешены управлением, у нас скоро могут появиться таблетки, которые позволят вылечиться после заражения вирусом", - пояснил он.

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