Власти США готовы закупить у Pfizer экспериментальных таблеток от COVID-19
19:25 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Еще одна хорошая новость. Вчера вечером мы получили воодушевляющие новости о еще одном мощном потенциальном лечении от коронавируса - это таблетки, разработанные Pfizer, которые могут значительно сократить риск госпитализации или смерти, если их принять вскоре после того, как вы заразились", - проинформировал американский лидер. "Если они будут разрешены управлением, у нас скоро могут появиться таблетки, которые позволят вылечиться после заражения вирусом", - пояснил он.
НОВОСТИ
- 18:48 05.11.2021
- В Минобороны сформирован противоковидный отряд
- 18:46 05.11.2021
- Следователи нашли виновных в столкновении АПЛ "Коннектикут" со скалой
- 17:30 05.11.2021
- Германия не собирается возвращаться к атомной энергетике
- 16:58 05.11.2021
- На территории бывшей промзоны Котляково создадут почти 3000 рабочих мест
- 16:20 05.11.2021
- Moody's: Рост ВВП России во II квартале оказался выше, чем мы ожидали
- 15:51 05.11.2021
- Публикации по поводу гибели российского дипломата в Берлине посольство РФ считает некорректными
- 15:27 05.11.2021
- Во Франции наблюдается новый всплеск пандемии COVID-19
- 15:00 05.11.2021
- Саакашвили обратился из тюрьмы с очередным посланием к своим сторонникам
- 14:40 05.11.2021
- Германский МИД подтвердил факт гибели сотрудника посольства РФ в Берлине
- 14:00 05.11.2021
- Украина выпала из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки граждан в ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать