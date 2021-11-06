Саакашвили из тюрьмы планирует госпереворот - Служба госбезопасности Грузии

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники акций протестов в Грузии в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили планируют блокировку зданий государственных учреждений. Госпереворотом руководит бывший грузинский лидер из тюрьмы, сообщил в субботу представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе.

"С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения №12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. Кроме того, протестная акция запланирована и в городе Тбилиси. По оперативной информации, организаторы акции планируют блокировку государственных учреждений. <...> Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили из тюрьмы", - сказал Мгеладзе.