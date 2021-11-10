0
0
1
НОВОСТИ

Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры по темпам вакцинации

15:40 10.11.2021

На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%, отметила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Абсолютными регионами-лидерами являются республика Тыва, Московская область, республика Карелия, город Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.

Также Голикова подчеркнула, что все россияне, не имеющие медотвода от вакцинации, должны ее пройти – чтобы достичь коллективного иммунитета в 80%, нужно уже сейчас привить 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.

На данный момент в России заняты 82,8% коронавирусных коек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 10.11.2021
Федеральных решений об обязательной вакцинации от ковида не принималось - Кремль
0
48
15:12 10.11.2021
Слова премьера Польши об ответственности РФ за миграционный кризис неприемлемы - Песков
0
104
15:10 10.11.2021
Зеленый день в Сбере: новые предложения
0
95
15:00 10.11.2021
Меркель попросила Путина повлиять на Минск в ситуации с мигрантами на границе - кабмин ФРГ
0
125
14:32 10.11.2021
Два российских Ту-22М3 пролетели над Белоруссией в рамках проверки системы ПВО
0
163
14:12 10.11.2021
Большая пресс-конференция Путина планируется в очном формате - Песков
0
195
14:00 10.11.2021
Сведения о новых видео с пытками в колониях будут рассматриваться, проверки идут - Песков
0
194
13:32 10.11.2021
Врачи-"антиваксеры" могут быть привлечены к уголовной ответственности - Мурашко
0
246
13:30 10.11.2021
Выгодные предложения Сбера в рамках акции «Зеленый день»
0
223
13:20 10.11.2021
Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц не стремится "к особенным отношениям" с РФ - Bild
0
261

Возврат к списку