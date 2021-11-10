Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры по темпам вакцинации
15:40 10.11.2021
На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%, отметила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Абсолютными регионами-лидерами являются республика Тыва, Московская область, республика Карелия, город Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.
Также Голикова подчеркнула, что все россияне, не имеющие медотвода от вакцинации, должны ее пройти – чтобы достичь коллективного иммунитета в 80%, нужно уже сейчас привить 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.
На данный момент в России заняты 82,8% коронавирусных коек.
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