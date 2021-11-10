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НОВОСТИ

В Афганистане заявили, что талибы сохраняют контакты с ИГ и "Аль-Каидой"

17:00 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) сохраняет тесные контакты с террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Об этом заявил в среду в беседе с корр. ТАСС руководитель отдела внешних связей противостоящего талибам афганского Фронта национального сопротивления Али Майсам Назари.

"Контакты "Талибана" с международным терроризмом остаются неразрывными. Талибы просто не способны оборвать эти связи, ведь благодаря им террористы имеют возможность приобрести законность. Все ожидания того, что талибы отделятся от экстремистских группировок, абсолютно безосновательны", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль- Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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