Россия входит в тройку стран с крупнейшими парками бронетехники - исследование
10:32 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия входит в тройку стран, обладающих крупнейшими в мире парками бронетанковой техники. Об этом говорится в исследовании мирового рынка бронетехники аналитической компании Defence IQ, имеющемся в распоряжении ТАСС.
По данным исследования, наибольшими в мире парками бронетехники располагают Россия, Китай и США, при этом большая его часть приходится на бронетранспортеры (БТР). В качестве основной тенденции развития БТР упоминается снижение эффективности воздействия огня противника на наводчика, а также оснащение этой техники дистанционно- управляемыми боевыми модулями в штатной комплектации.
По мнению авторов исследования, наиболее значимым процессом модернизации в сфере бронетехники является постепенный переход от пассивной брони к комплексам активной защиты (КАЗ). Обычно КАЗ устанавливаются на основные боевые танки, однако существует потенциал для оснащения ими БТР, говорится в отчете.
Общий объем мирового рынка бронетехники в ближайшие десять лет составит порядка 250 млрд долларов, при этом его ежегодный рост в указанный период будет составлять порядка 40 млрд долларов, отмечается в документе. Азиатский региональный рынок будет доминирующим - на него придется 30% от общего объема в связи с увеличением оборонного финансирования и развитием ряда стран собственных программ по созданию бронетехники.
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