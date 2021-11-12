В России выявили 40 123 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 123, до 8 992 595. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,45%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 645, до 7 720 962. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 235 против 1 237 днем ранее, до 252 926. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.
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