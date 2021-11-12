Более 85% канадцев старше 12 лет прошли полный курс вакцинации от COVID-19

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 85% жителей Канады старше 12 лет прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу сообщил телеканал Си-ти-ви со ссылкой на источник в Минздраве.



По его данным, в настоящее время полностью вакцинированы более 28,5 млн человек старше 12 лет (85,47% населения). При этом как минимум одну дозу препарата получили 89,44% канадцев этой возрастной категории.



14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения от коронавируса. Сейчас в стране одобрены вакцины американских компаний Pfizer ("Пфайзер"), Moderna ("Модерна"), Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон") и британско-шведской AstraZeneca ("Астразенека"). Препараты Pfizer, Moderna и AstraZeneca являются двухкомпонентными.



