0
0
32
НОВОСТИ

Более 85% канадцев старше 12 лет прошли полный курс вакцинации от COVID-19

22:10 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 85% жителей Канады старше 12 лет прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу сообщил телеканал Си-ти-ви со ссылкой на источник в Минздраве.

По его данным, в настоящее время полностью вакцинированы более 28,5 млн человек старше 12 лет (85,47% населения). При этом как минимум одну дозу препарата получили 89,44% канадцев этой возрастной категории.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения от коронавируса. Сейчас в стране одобрены вакцины американских компаний Pfizer ("Пфайзер"), Moderna ("Модерна"), Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон") и британско-шведской AstraZeneca ("Астразенека"). Препараты Pfizer, Moderna и AstraZeneca являются двухкомпонентными.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:20 12.11.2021
Против обязательных QR-кодов по-прежнему выступает КПРФ
0
105
21:50 12.11.2021
Если Польша закроет границы с Белоруссией, Минск ответит адекватным образом - глава МИД
0
143
21:40 12.11.2021
Непривитые граждане без противопоказаний с февраля не смогут посещать общественные места
0
161
20:20 12.11.2021
Целесообразность мер в проектах о QR-кодах обсудят в парламенте
0
217
19:25 12.11.2021
Семи руководителям Сбера присвоены звания вице-президентов
0
347
19:20 12.11.2021
Экс-министру Украины предъявлено обвинение в содействие терроризму
0
377
19:10 12.11.2021
Почти на 30% сократилось число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге
0
361
18:15 12.11.2021
Посол Белоруссии во Франции освобожден от должности указом Лукашенко
0
474
17:40 12.11.2021
При ревакцинации "Спутником лайт" сертификат активируется в день прививки - Минздрав РФ
0
318
17:12 12.11.2021
Рост ВВП России по итогам года составит до 4,7% - Путин
0
328

Возврат к списку