Более 85% канадцев старше 12 лет прошли полный курс вакцинации от COVID-19
22:10 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, в настоящее время полностью вакцинированы более 28,5 млн человек старше 12 лет (85,47% населения). При этом как минимум одну дозу препарата получили 89,44% канадцев этой возрастной категории.
14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения от коронавируса. Сейчас в стране одобрены вакцины американских компаний Pfizer ("Пфайзер"), Moderna ("Модерна"), Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон") и британско-шведской AstraZeneca ("Астразенека"). Препараты Pfizer, Moderna и AstraZeneca являются двухкомпонентными.
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