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Польша, Литва и Латвия задумались об активации 4-й статьи договора НАТО

15:00 14.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи Североатлантического договора в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в опубликованном в воскресенье интервью Польскому агентству печати.

«Мы обсуждаем с Латвией, и особенно с Литвой, не вводить ли четвертую статью [договора] НАТО. Это решение предусматривает, что стороны будут проводить общие консультации всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой. Похоже, что это становится все больше необходимым. Потому что недостаточно просто публично выразить нашу озабоченность — теперь необходимы конкретные шаги и вовлечение всего альянса», — сказал он.

«В ЕС растет убежденность в том, что кризис, с которым мы сталкиваемся, касается не только Литвы, Латвии и Польши, но и всего сообщества. Более того, есть понимание того, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко не откажется от штурма границы, если мы не будем действовать сообща», — полагает Моравецкий.

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