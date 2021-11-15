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НОВОСТИ

Население Подмосковья увеличилось на 3 миллиона человек

17:55 15.11.2021

В стране завершилась перепись населения. По предварительным итогам Московская область приросла на 3,1 млн жителей. Губернатор Андрей Воробьёв поблагодарил жителей, принявших в ней участие, а также переписчиков и всех, кто обеспечивал эту важную работу. Также губернатор поручил учитывать новые статистические данные при планировании строительства транспортной инфраструктуры, новых школ, детских садов, поликлиник и больниц.

«В одной из граф задавался вопрос людям, которые участвовали в переписи, проживают ли они 12 месяцев и более на территории Подмосковья? Так вот 10 810 000 человек утвердительно на него ответили. Таким образом, уважаемые коллеги, главы, на территории Московской области, как мы с вами предполагали, находится 11 млн человек. И о каждом мы должны уметь заботиться. Человек должен иметь возможность достучаться и до губернатора, и до главы. «Добродел», социальные сети – все средства коммуникации, которые сегодня существуют, позволяют нам осуществлять обязательную обратную связь», – отметил Андрей Воробьёв.

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