Открыт прием заявок на грантовый конкурс для НКО «Добрый новогодний подарок»

11:57

Стартовала подача заявок на конкурс для некоммерческих организаций (НКО) «Добрый новогодний подарок», который вот уже седьмой год подряд организует благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Конкурс призван помочь детям с опытом сиротства и особенностями развития, улучшить качество их жизни и жизненные перспективы. Объём поддержки НКО с учётом вклада Сбера в прошлом году составил 38,8 млн рублей. Гранты в 450 тыс. рублей получили 93 организации из 41 региона РФ.

В этом году фонд более чем в два раза увеличил сумму финансирования проектов, и сейчас НКО могут претендовать на грант в размере 1 млн рублей. Установлены новые сроки реализации проектов - от 8 до 12 месяцев.

Также расширяются мероприятия проектов, которые будут финансироваться фондом, это касается поддержания программ для детей, имеющих опыт сиротства или особенности развития. Некоммерческие организации, специализирующиеся на помощи детям с особенностями могут получить гранты на проекты по развитию социально-коммуникативных навыков.

«Мы надеемся, что возможности, которые предоставляет конкурс, позволят нам добиться устойчивых результатов для развития одной из наших главных целей — создать равные возможности развития и социализации в современном обществе для каждого ребёнка», - отметил исполнительный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец.

Подробней с информацией о конкурсе «Добрый новогодний подарок» можно ознакомиться на сайте проекта, подача заявок с 2020 года полностью автоматизирована, заявки принимаются фондом с 16 ноября до 14 декабря 2021 года. Победители будут объявлены не позднее 26 февраля 2022 года.