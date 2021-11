Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире

10:30

Согласно результатам ежегодного исследования Global Finance Сбер впервые стал лучшим розничным цифровым банком мира, и завоевал награды премии «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards) в номинациях:

— «Лучший цифровой банк для частных клиентов в Центральной и Восточной Европе» (Central & Eastern Europe, Best Consumer Digital Banks);

— «Лучший веб-дизайн цифрового банка для частных клиентов» (Best Website Design, Best Consumer Digital Banks);

— «Лучший цифровой банк для корпоративных клиентов в Центральной и Восточной Европе» (Central & Eastern Europe, Best Corporate/Institutional Digital Banks);

— «Лучший в области маркетинга в социальных медиа для корпоративных клиентов» (Best in Social Media Marketing and Services, Best Corporate/Institutional Digital Banks).

Сбер впервые возглавил рейтинг лучших цифровых банков планеты для частных клиентов, став мировым бенчмарком и трендсеттером в сфере цифровизации банковского обслуживания благодаря сервисам СберБанк Онлайн для частных клиентов и СберБизнес — для корпоративных. На сегодняшний день в них доступны все банковские услуги для бизнеса и населения, они позволяют управлять личными или корпоративными финансами в любое время суток из любой точки мира.

СберБанк Онлайн, которому в этом году исполняется 10 лет, сейчас одно из самых популярных банковских приложений в мире, имеющее ежедневную аудиторию в 35 млн человек, а ежемесячную - свыше 72 млн человек. Цифровая версия СберБанк Онлайн стала призером в номинации The Best Consumer Mobile Banking Adaptive Site in Central and Eastern Europe for 2021.

Интернет-банк СберБизнес, имеющий десктопную и мобильную версии, был запущен в 2015 году, на сегодняшний день большая часть пользователей предпочитает использовать его мобильную версию. Ежемесячно приложением пользуется более 2,4 млн юрлиц, СберБизнес дважды признавался лучшим цифровым банком для корпоративных клиентов по версии Global Finance – в 2018 и 2020 годах.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, комментируя событие отметил: «Сбербанк стремительно меняется. Мы не только банк, но и мощная технологическая компания, которая предлагает целую вселенную продуктов и сервисов — от доставки товаров и еды до телемедицины и онлайн-кинотеатра. По сути, мы — огромная экосистема, и в центре этой экосистемы — наш клиент. Сейчас у Сбера уже больше 100 миллионов розничных и около 3 миллионов корпоративных клиентов. И я хочу сказать спасибо каждому из них, потому что именно ради них мы пытаемся становиться лучше каждый день. Мы стремимся не просто удовлетворять, но и предвосхищать потребности каждого клиента. И в этом нам помогает искусственный интеллект. Уже несколько лет Сбер активно внедряет его во все бизнес-процессы. А в прошлом году мы запустили ещё и ESG-трансформацию: мы снижаем свой углеродный след, поддерживаем экологические проекты, развиваем инклюзивную среду, создаём решения в помощь врачам, педагогам и спасателям. Эта награда — ещё одно подтверждение того, что мы на правильном пути. Я благодарю всех участников, организаторов и жюри этой авторитетной премии. И, конечно, команду Сбера, без которой эта победа была бы невозможна».

Журнал Global Finance — одно из наиболее уважаемых экспертных изданий в международном банковском сообществе. За последние годы Сбербанк многократно становился лауреатом премий Global Finance в различных номинациях.