Вопрос о едином президенте Союзного государства не обсуждается - Лукашенко
18:40 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о введении поста единого президента Союзного государства Белоруссии и России не обсуждается. Об этом лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, выдержки из которого приводит в понедельник агентство БелТА.
"А вопрос "один президент", "два президента" <..>. Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", - отметил белорусский лидер.
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