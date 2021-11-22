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Вопрос о едином президенте Союзного государства не обсуждается - Лукашенко

18:40 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о введении поста единого президента Союзного государства Белоруссии и России не обсуждается. Об этом лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, выдержки из которого приводит в понедельник агентство БелТА.

"А вопрос "один президент", "два президента" <..>. Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", - отметил белорусский лидер.

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