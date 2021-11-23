Суд может отменить свой приговор, выяснив, что осужденный обвинялся неправомерно - ВС
11:00 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд может отменить свой приговор, если после вынесения приговора выяснится, что осужденный оказался непричастным к преступлению или совершил менее тяжкое преступление. Это пояснил Пленум Верховного суда России в подготовленном постановлении о применении норм УПК о пересмотре судами решений ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Пленум напомнил, что глава 49 УПК предусматривает возобновление производства по уголовному делу, по которому уже вступило в законную силу судебное решение, в случае обращения прокурора с заключением о наличии новых обстоятельств, которые были неизвестны суду на момент вынесения приговора.
К таким новым обстоятельствам, согласно УПК, относятся обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния (когда нормы закона, на основании которого человек был осужден, признаны несоответствующими Конституции РФ или нарушающими положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод - прим. ТАСС), обстоятельства, когда при рассмотрении дела в суде или после вынесения решения суда выяснится наступление новых общественно опасных последствий от преступления, влекущих предъявление обвинения в более тяжком преступлении, а также иные обстоятельства.
Как пояснил Верховный суд РФ, к иным новым обстоятельствам, указанным в УПК, "могут быть отнесены, в частности, установленные в ходе расследования (проведенного по обращению прокурора к органам следствия для проверки новой информации по уголовному делу, где уже есть вступившее в силу решение суда - прим. ТАСС) обстоятельства, не известные ранее суду, свидетельствующие о непричастности осужденного к совершению преступления или о совершении им менее тяжкого преступления".
НОВОСТИ
- 12:32 23.11.2021
- Армения проинформировала Москву, что готова начать отношения с Турцией без условий
- 12:20 23.11.2021
- В Москве выявили 2 749 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 23.11.2021
- Ответственность за долг Молдавии "Газпрому" несет правительство - экс-премьер
- 12:00 23.11.2021
- В России выявили 33 996 новых заболевших ковидом за сутки
- 11:50 23.11.2021
- Сбер открыл первый региональный флагманский офис нового формата
- 11:32 23.11.2021
- Ракетный эсминец ВМС США проследовал через Тайваньский пролив
- 11:20 23.11.2021
- Белоруссию 22 ноября покинули 118 мигрантов, к отбытию готовится новая группа
- 11:05 23.11.2021
- Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды пассажиров в общественном транспорте
- 10:45 23.11.2021
- От 5,9% годовых: Сбер снижает ставки по потребкредитам в преддверии Нового года
- 10:32 23.11.2021
- Родители убитой в Тюмени девочки лишены прав в отношении других детей - прокуратура
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать