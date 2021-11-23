Суд может отменить свой приговор, выяснив, что осужденный обвинялся неправомерно - ВС

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд может отменить свой приговор, если после вынесения приговора выяснится, что осужденный оказался непричастным к преступлению или совершил менее тяжкое преступление. Это пояснил Пленум Верховного суда России в подготовленном постановлении о применении норм УПК о пересмотре судами решений ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Пленум напомнил, что глава 49 УПК предусматривает возобновление производства по уголовному делу, по которому уже вступило в законную силу судебное решение, в случае обращения прокурора с заключением о наличии новых обстоятельств, которые были неизвестны суду на момент вынесения приговора.

К таким новым обстоятельствам, согласно УПК, относятся обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния (когда нормы закона, на основании которого человек был осужден, признаны несоответствующими Конституции РФ или нарушающими положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод - прим. ТАСС), обстоятельства, когда при рассмотрении дела в суде или после вынесения решения суда выяснится наступление новых общественно опасных последствий от преступления, влекущих предъявление обвинения в более тяжком преступлении, а также иные обстоятельства.

Как пояснил Верховный суд РФ, к иным новым обстоятельствам, указанным в УПК, "могут быть отнесены, в частности, установленные в ходе расследования (проведенного по обращению прокурора к органам следствия для проверки новой информации по уголовному делу, где уже есть вступившее в силу решение суда - прим. ТАСС) обстоятельства, не известные ранее суду, свидетельствующие о непричастности осужденного к совершению преступления или о совершении им менее тяжкого преступления".